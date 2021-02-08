В Красноярском крае продолжает снижаться количество заболевших COVID-19

За минувшие сутки в Красноярском крае выявлено 258 новых случаев заболевания COVID-19. Больше всего случаев выявлено в краевом центре – 70 человек заболело, а также по 21 случаю в Канске и Ачинске. Таким образом, с начала пандемии в регионе лабораторно подтвердились 58 725 случаев опасной болезни. При том, что было сделано 2 307 591 тест на коронавирус.

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что суточный темп прироста впервые за долгое время снизился и теперь составляет 0,4%.

Однако, еще 17 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Теперь общее количество летальных исходов составляет 2 516 человек. Тем не менее, за последние сутки 220 человек полностью вылечились.

Вместе с тем, под медицинским наблюдением в домашних условиях находятся 7 224 жителя региона, включая 671 человека, взятого на контроль за минувшие сутки. 519 пациентов снято.