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В Красноярском крае продолжает снижаться количество заболевших COVID-19

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Красноярск
15:00 8 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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За минувшие сутки в Красноярском крае выявлено 258 новых случаев заболевания COVID-19. Больше всего случаев выявлено в краевом центре – 70 человек заболело, а также по 21 случаю в Канске и Ачинске. Таким образом, с начала пандемии в регионе лабораторно подтвердились 58 725 случаев опасной болезни. При том, что было сделано 2 307 591 тест на коронавирус.

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что суточный темп прироста впервые за долгое время снизился и теперь составляет 0,4%.

Однако, еще 17 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Теперь общее количество летальных исходов составляет 2 516 человек. Тем не менее, за последние сутки 220 человек полностью вылечились.

Вместе с тем, под медицинским наблюдением в домашних условиях находятся 7 224 жителя региона, включая 671 человека, взятого на контроль за минувшие сутки. 519 пациентов снято.

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