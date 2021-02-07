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За минувшие сутки еще 15 человек скончались от последствий COVID-19

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Красноярск
17:05 7 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили о 267 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией. Теперь с начала мировой пандемии в Красноярском крае официально зарегистрировано 58 467 заболевших людей.

Вместе с тем, еще 15 человек умерли. Теперь общее количество летальных исходов в Красноярском крае – 2 499. Тем не менее, 245 человек выздоровели и в настоящее время они выписаны из больниц и госпиталей.  

Кроме того, увеличивается количество людей, находящихся под наблюдением врачей в домашних условиях. Сейчас таких граждан – 7 072 человека, включая 667 контактных лиц, которых взяли на контроль за прошедшие сутки. 553 жителя вышли из домашнего карантина.

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