За минувшие сутки еще 15 человек скончались от последствий COVID-19

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили о 267 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией. Теперь с начала мировой пандемии в Красноярском крае официально зарегистрировано 58 467 заболевших людей.

Вместе с тем, еще 15 человек умерли. Теперь общее количество летальных исходов в Красноярском крае – 2 499. Тем не менее, 245 человек выздоровели и в настоящее время они выписаны из больниц и госпиталей.

Кроме того, увеличивается количество людей, находящихся под наблюдением врачей в домашних условиях. Сейчас таких граждан – 7 072 человека, включая 667 контактных лиц, которых взяли на контроль за прошедшие сутки. 553 жителя вышли из домашнего карантина.