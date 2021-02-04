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Еще 292 человека заболели коронавирусом в Красноярском крае

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Красноярск
16:01 4 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярском крае за минувшие сутки зарегистрировано 292 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Таким образом, с начала мировой пандемии в регионе заболели 57 638 человек.

Суточный темп прироста по-прежнему составляет 0,5%.   

Вместе с тем, продолжает снижаться количество контактных лиц, которые находятся под медицинским наблюдением в домашних условиях. В настоящее время таких в крае 6 406 человек, включая 503 контактных, которых взяли за последние сутки. Снято с наблюдения 667 человек.

Кроме того, продолжается масштабная программа по тестированию жителей. С начала пандемии сделано 2 284 249 лабораторных исследований, включая 8 699 проведенных за минувшие сутки.

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