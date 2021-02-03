Заболеваемость коронавирусом пошла на спад

В Красноярском края продолжает снижаться официальная заболеваемость COVID-19. Так, по данным регионального управления Роспотребнадзора за минувшие сутки лабораторно подтверждено 299 случаев заболевания.

Больше всех заболевших в краевой столице – 89 человек. 27 человек заболели в Канске и 17 в Канском районе. Еще по 13 случаев зафиксировано в Минусинске, Сосновоборске и Енисейском районе.

Таким образом, с начала мировой пандемии в регионе заболели 57 346 человек.

Вместе с тем, суточный темп прироста по-прежнему находится на уровне 0,5%.

К сожалению еще 25 человек умерли от осложнений COVID-19. Общее количество летальных исходов теперь составляет 2 415 случаев. Также 252 человека выздоровели и выписаны из медицинских учреждений края. 52 841 человек справился с болезнью с начала пандемии.

Кроме того, снижается количество людей, которые находятся под медицинским контролем на дому. В настоящее время таких насчитывается 6 570 человек, включая 481 человека, попавшего под наблюдение за последние 24 часа. Снято было больше – 629 жителей края.