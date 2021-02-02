В больницы Красноярского края поступило 15 тысяч доз вакцины от COVID-19

Медучреждения Красноярского края получили еще одну партию вакцины от коронавируса. В регион доставили 15 тысяч доз, сообщили в Минздраве. Препарат распределят по медучреждениям Красноярска, Минусинска, Канска, Ачинска и Лесосибирска. В ближайшее время в Красноярский край поступит еще 30 тысяч доз вакцины. Губернатор Александр Усс потребовал от медучреждений начать немедленную вакцинацию населения.

«Не нужно держать вакцину на складе. Работа должна быть построена очень четко – приход вакцины, оперативное распределение и дальнейший развоз. Жители края не должны ждать. Это касается и записи на вакцинацию, и проведения самой процедуры. От того, как сейчас сработают специалисты на местах, зависит здоровье большого количества людей», - сообщил Усс.

Напомним, что записаться на прививку можно через регистратуру поликлиники по телефону или лично, через личный кабинет на портале www.web-registratura.ru или через сайт госуслуг.