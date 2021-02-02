2 февраля
Красноярск
погода -20 °C
75.91
 
€ 91.63
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В больницы Красноярского края поступило 15 тысяч доз вакцины от COVID-19

Главная Здоровье
Красноярск
17:25 2 Февраля 2021
больница, в красноярске, в красноярском крае, вирус, эпидемия, красноярск, здоровье, здравоохранение, минздрав, вакцинация
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Медучреждения Красноярского края получили еще одну партию вакцины от коронавируса. В регион доставили 15 тысяч доз, сообщили в Минздраве. Препарат распределят по медучреждениям Красноярска, Минусинска, Канска, Ачинска и Лесосибирска. В ближайшее время в Красноярский край поступит еще 30 тысяч доз вакцины. Губернатор Александр Усс потребовал от медучреждений начать немедленную вакцинацию населения.

«Не нужно держать вакцину на складе. Работа должна быть построена очень четко – приход вакцины, оперативное распределение и дальнейший развоз. Жители края не должны ждать. Это касается и записи на вакцинацию, и проведения самой процедуры. От того, как сейчас сработают специалисты на местах, зависит здоровье большого количества людей», - сообщил Усс.

Напомним, что записаться на прививку можно через регистратуру поликлиники по телефону или лично, через личный кабинет на портале www.web-registratura.ru или через сайт госуслуг.

Здоровье / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае 307 случаев заражения COVID-19

В Красноярском крае 307 случаев заражения COVID-19

2 Февраля 2021 г.
Суточный темп прироста также снизился
Новости Красноярска: Роддом №1 закрыл инфекционный госпиталь для беременных с COVID-19

Роддом №1 закрыл инфекционный госпиталь для беременных с COVID-19

2 Февраля 2021 г.
В отделении приняли роды у 154 женщин с коронавирусом
Новости Красноярска: 309 новых заболевших и 27 погибших от COVID-19 в Красноярском крае

309 новых заболевших и 27 погибших от COVID-19 в Красноярском крае

31 Января 2021 г.
Еще 271 человек выздоровел
Новости Красноярска: Выявлено 314 новых случаев заболевания COVID-19

Выявлено 314 новых случаев заболевания COVID-19

29 Января 2021 г.
Общее количество зарегистрированных случаев теперь составляет 55 815
Новости Красноярска: В Красноярском крае за последние сутки 317 человек заразились COVID-19

В Красноярском крае за последние сутки 317 человек заразились COVID-19

28 Января 2021 г.
27 человек скончались от осложнений коронавируса
Новости Красноярска: Пенсионеры в Красноярском крае смогут продлить больничные по самоизоляции до 25 февраля

Пенсионеры в Красноярском крае смогут продлить больничные по самоизоляции до 25 февраля

28 Января 2021 г.
Это касается жителей старше 65 лет
Новости компаний
02/02
En+ Group будет обучать оперативный персонал ГЭС на цифровых тренажерах
29/01
Сбер выступил банком-эквайером в оплате проезда через обновлённое мобильное приложение
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Министерство промышленности, энергетики и ЖКХ разъяснило правила рассрочки платежей за отопление

Министерство промышленности, энергетики и ЖКХ разъяснило правила рассрочки платежей за отопление

2 Февраля 2021 г.
Претендовать на нее могут только жители, которым начислено на 25% больше, чем в январе 2020 года
Новости Красноярска: В Красноярске злоумышленницы под видом сотрудников медорганизаций обворовывали квартиры красноярцев

В Красноярске злоумышленницы под видом сотрудников медорганизаций обворовывали квартиры красноярцев

28 Января 2021 г.
Полицейские ищут жертв аферисток
Новости Красноярска: Владимиру Перекотию назначен крупный штраф и исправительные работы

Владимиру Перекотию назначен крупный штраф и исправительные работы

2 Февраля 2021 г.
Только что закончилось заседание суда
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru