В Красноярском крае 307 случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки в Красноярском крае выявлено 307 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом общее количество заболевших с начала мировой пандемии превысило планку в 57 тысяч заболевших – сейчас 57 047 лабораторно подтвержденных диагнозов.

Кроме того, по данным регионального управления Роспотребнадзора суточный темп прироста снизился и теперь составляет 0,5%.

Однако значительное количество граждан продолжают находиться под медицинским наблюдением в домашних условиях. На сегодняшний день таких 6 718 человек, включая 421 человека, которых взяли на контроль за прошедшие сутки. Снято с наблюдения – 618 граждан.

Отметим, что за все время было сделано 2 269 173 теста, включая 1 224 исследования за последние сутки.