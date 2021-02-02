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В Красноярском крае 307 случаев заражения COVID-19

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Красноярск
14:57 2 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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За минувшие сутки в Красноярском крае выявлено 307 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом общее количество заболевших с начала мировой пандемии превысило планку в 57 тысяч заболевших – сейчас 57 047 лабораторно подтвержденных диагнозов.

Кроме того, по данным регионального управления Роспотребнадзора суточный темп прироста снизился и теперь составляет 0,5%.

Однако значительное количество граждан продолжают находиться под медицинским наблюдением в домашних условиях. На сегодняшний день таких 6 718 человек, включая 421 человека, которых взяли на контроль за прошедшие сутки. Снято с наблюдения – 618 граждан.

Отметим, что за все время было сделано 2 269 173 теста, включая 1 224 исследования за последние сутки.    

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