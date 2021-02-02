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Роддом №1 закрыл инфекционный госпиталь для беременных с COVID-19

Главная Здоровье
Красноярск
10:27 2 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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Роддом №1 возвращается к привычному режиму работы. С 1 февраля там закрыт инфекционный стационар для беременных с COVID-19. Теперь будущим мам с коронавирусом будет принимать на лечение ковидный госпиталь, развернутый в БСМП им. Н.С. Карповича.

«Госпитализация и оказание экстренной медицинской помощи беременным женщинам с 22 недель гестации, роженицам и родильницам с новой коронавирусной инфекцией будут осуществляться в Краевом центре охраны материнства и детства (в мельцеровских боксах)», - сообщили в пресс-службе краевого Минздрава.

Отметим, что в родильном доме № 1 в Солнечном за время работы инфекционного отделения врачи приняли роды у 154 женщин с коронавирусом. В таком режиме медики работали с октября по февраль. Сейчас там проводят дезинфекцию, а с 3 февраля врачи возобновят прием пациенток на плановую и экстренную госпитализацию в гинекологическое отделение.

Фото: сайт министерства здравоохранения Красноярского края

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