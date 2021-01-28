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В Красноярском крае за последние сутки 317 человек заразились COVID-19

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Красноярск
15:41 28 Января 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярском крае за минувшие сутки 317 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них в краевой столице официально заразились 87 человек, в Ачинске 27 подтвержденных случаев и 20 заболевших в Канске.

Таким образом, со старта мировой пандемии COVID-19 в крае зарегистрировано 55 501 лабораторно подтвержденный случай опасной болезни.

Вместе с тем, еще 27 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. Теперь общее количество смертельных исходов составляет 2 271 случаев.

Кроме того, полностью выздоровели еще 308 человек, в настоящее время они выписаны из медицинских учреждений края. Теперь общее количество граждан, победивших болезнь, составляет 51 100 человек.  

Также в настоящее время под медицинским наблюдением в домашних условиях находятся 7 716 человек, в том числе 429 новых контактных лиц взято за минувшие сутки. Снято с наблюдения и карантина 529 человек. 

Отметим, сейчас Красноярский край продолжает находиться на 8 месте в стране по количеству выявленных случаев коронавируса за сутки.

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