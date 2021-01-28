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Пенсионеры в Красноярском крае смогут продлить больничные по самоизоляции до 25 февраля

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Красноярск
10:00 28 Января 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Губернатор Красноярского края Александр Усс внес изменения в указ о предотвращении распространения коронавируса. Согласно поправкам, пенсионеры, старше 65 лет, которые находятся на самоизоляции, смогут продлить больничные листы до 25 февраля.

«Работающие пенсионеры могут уйти на оплачиваемый больничный с оформлением листка нетрудоспособности либо перейти на удаленный режим работы», - напомнили в пресс-службе краевого правительства.

Напомним, что статистика по заболеваемости коронавирусом в Красноярском крае не радужная. Ежедневно регистрируется более 300 случаев ковида. С начала пандемии подтвержденных случаев зарегистрировано более 55 тысяч. Скончались от осложнений коронавируса 2 244 жителя Красноярского края.

 

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