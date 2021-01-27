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Красноярский автовокзал поверили на соблюдение противоковидных мер

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Красноярск
10:45 27 Января 2021
администрация, контроль, эпидемия, в красноярске, проверка, вирус, красноярск, в красноярском крае, полиция, автобус
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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Рейдовые группы из сотрудников полиции и мэрии нагрянули с проверкой на красноярский междугородний автовокзал. Их целью было проверить, как там соблюдаются противоковидные меры. Проверяющие отметили, что посетители и сотрудники автовокзала соблюдают масочный режим и социальную дистанцию, в здании установлены антисептики и нанесена разметка, которая напоминает пассажирам о необходимости держаться друг от друга на расстоянии. На входе в здание установлен инфракрасный термометр, который дистанционно измеряет температуру каждого посетителя. Всех посетителей с высокой температурой тела, направляют к медикам.

«Термометр реагирует на открытые участки тела, а дисплей отображает данные о температуре. Неоднократно были зафиксированы случаи высокой температуры. Однажды мы даже вызывали скорую помощь, и впоследствии человека госпитализировали. Отмечу, что в последнее время ответственность пассажиров значительно выросла: не приходится уговаривать надеть маску, люди соблюдают дистанцию и избегают лишних контактов с другими людьми», - сообщил специалист по транспортной безопасности междугороднего автовокзала Дмитрий Шукис.

В мэрии напомнили, что штраф за нарушение масочного режима составляет для граждан до 30 тысяч рублей, а для юридических лиц – до 300 тысяч рублей.

 

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