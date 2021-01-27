Красноярский край в числе регионов-лидеров по организации вакцинации от ковида

Власти Красноярского края получили высокую оценку главы федерального Минздрава Михаила Мурашко за образцовую организацию прививочной кампании против коронавируса. На президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с ковидом министр здравоохранения отметил, что лучше всего процесс вакцинации поставлен в восьми регионах России, среди них и Красноярский край.

«Хотел бы отметить ряд регионов, которые наиболее хорошо организовали мероприятия по вакцинации. Это Красноярский и Пермский край, Белгородская область, Волгоградская, Калининград, Кировская область, Курганская область, Оренбургская и ряд других», - заявил Мурашко.

Отметим, что в Красноярском крае уже идет массовая вакцинация от коронавируса. Самую большую партию прививок медики ожидают 2 февраля. В общей сложности за этот год планируют привить около 2 млн жителей региона.



