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Красноярский край в числе регионов-лидеров по организации вакцинации от ковида

Главная Здоровье
Красноярск
10:20 27 Января 2021
эпидемия, вакцинация, вирус, здравоохранение, здоровье, в красноярске, в красноярском крае, красноярск, минздрав
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Власти Красноярского края получили высокую оценку главы федерального Минздрава Михаила Мурашко за образцовую организацию прививочной кампании против коронавируса. На президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с ковидом министр здравоохранения отметил, что лучше всего процесс вакцинации поставлен в восьми регионах России, среди них и Красноярский край.

«Хотел бы отметить ряд регионов, которые наиболее хорошо организовали мероприятия по вакцинации. Это Красноярский и Пермский край, Белгородская область, Волгоградская, Калининград, Кировская область, Курганская область, Оренбургская и ряд других», - заявил Мурашко.

Отметим, что в Красноярском крае уже идет массовая вакцинация от коронавируса. Самую большую партию прививок медики ожидают 2 февраля. В общей сложности за этот год планируют привить около 2 млн жителей региона.

 

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