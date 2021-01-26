26 января
Красноярск
погода -30 °C
74.86
 
€ 91.15
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярском крае растет заболеваемость гриппом и ОРВИ

Главная Здоровье
Красноярск
12:15 26 Января 2021
в красноярске, здоровье, красноярск, грипп, в красноярском крае, общество, болезнь, роспотребнадзор
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ в Красноярском крае. По данным ведомства, за минувшую неделю эпидемический порог по простудным заболеваниям в Красноярске превышен на 88,1%. В целом по региону ситуация более стабильная – зарегистрировано превышение эпидпорога на 37,1%. Гриппом и простудой сейчас чаще всего болеют взрослые, среди детей заболеваемость не высокая.

«На прошедшей неделе на территории края циркулировали вирусы не гриппозной этиологии. Соблюдайте меры личной профилактики», - призвали в Роспотребнадзоре.

Отметим, что в этом году в Красноярском крае привито от гриппа почти 1,6 млн человек – это 57,3% жителей региона.

 

Здоровье / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае 321 новый случай заражения COVID-19

В Красноярском крае 321 новый случай заражения COVID-19

25 Января 2021 г.
Еще 25 человек скончалось от осложнений болезни
Новости Красноярска: В Красноярском крае еще 25 человек умерли от COVID-19

В Красноярском крае еще 25 человек умерли от COVID-19

23 Января 2021 г.
Всего было выявлено еще 325 новых случаев заражения
Новости Красноярска: В регионе 326 новых случаев заболевания COVID-19

В регионе 326 новых случаев заболевания COVID-19

22 Января 2021 г.
Растет количество граждан, которых взяли под медицинский контроль
Новости Красноярска: С начала пандемии в Красноярском крае выявлено более 53 тысяч случаев заболевания COVID-19

С начала пандемии в Красноярском крае выявлено более 53 тысяч случаев заболевания COVID-19

21 Января 2021 г.
За минувшие сутки было выявлено 324 новых случаев заболевания
Новости Красноярска: В Красноярском крае вновь 25 умерших от COVID-19

В Красноярском крае вновь 25 умерших от COVID-19

20 Января 2021 г.
Всего было выявлено 326 новых случаев заболевания
Новости Красноярска: Красноярская студентка создала тренажер для инъекций в коленный сустав

Красноярская студентка создала тренажер для инъекций в коленный сустав

20 Января 2021 г.
Это поможет сократить число врачебных ошибок
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Прокуратура края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Анатолия Быкова

Прокуратура края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Анатолия Быкова

26 Января 2021 г.
Формально по этому делу он находится под домашним арестом
Новости Красноярска: В Красноярский край пришли 50-градусные морозы

В Красноярский край пришли 50-градусные морозы

26 Января 2021 г.
Ночью температура в городе опустилась до -37 градусов
Новости Красноярска: В краевой столице утвердили расположение долгожданной дороги с Николаевского моста до улицы Судостроительной

В краевой столице утвердили расположение долгожданной дороги с Николаевского моста до улицы Судостроительной

26 Января 2021 г.
Об этом сообщил градоначальник Сергей Еремин
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru