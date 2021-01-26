В Красноярском крае растет заболеваемость гриппом и ОРВИ

Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ в Красноярском крае. По данным ведомства, за минувшую неделю эпидемический порог по простудным заболеваниям в Красноярске превышен на 88,1%. В целом по региону ситуация более стабильная – зарегистрировано превышение эпидпорога на 37,1%. Гриппом и простудой сейчас чаще всего болеют взрослые, среди детей заболеваемость не высокая.

«На прошедшей неделе на территории края циркулировали вирусы не гриппозной этиологии. Соблюдайте меры личной профилактики», - призвали в Роспотребнадзоре.

Отметим, что в этом году в Красноярском крае привито от гриппа почти 1,6 млн человек – это 57,3% жителей региона.