В Красноярском крае 321 новый случай заражения COVID-19

За прошедшие сутки в регионе зарегистрирован 321 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Таким образом, с начала мировой пандемии COVID-19 в регионе лабораторно подтвердилось 54 539 случаев инфицирования вирусом нового типа.

Больше всего случаев зафиксировано в краевом центре – 81 новый случай, 24 новых случая в Ачинске, 20 заболевших в Канске и 18 человек заразились в южной столице края – Минусинске.

Вместе с тем, 25 жителей региона умерли от осложнений, вызванных COVID-19. Такое количество смертей регистрируется третий день подряд. Теперь общее количество летальных исходов составляет 2 190.

Тем не менее, еще 319 заболевших выздоровели и сейчас они выписаны из медицинских учреждений Красноярского края. Всего в регионе вылечились 50 211 человек.

В Роспотребнадзоре по Красноярскому краю рассказали, что общерегиональный суточный темп прироста продолжает оставаться на уровне 0,6%. Регион по-прежнему на восьмом месте в стране по суточному приросту.

Кроме того, под контролем медработников в домашних условиях продолжают находиться 7 712 человек, в том числе за прошедшие сутки взяты на контроль 510 контактных лиц, а снято с наблюдения – 487 жителей региона.