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В Красноярском крае еще 25 человек умерли от COVID-19

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Красноярск
17:11 23 Января 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В регионе за минувшие сутки зафиксировано еще 325 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них в Красноярске официально заразились 82 человека, еще 26 человек заболели в Канске, 20 новых случаев выявили в Ачинске.

Теперь с начала мировой пандемии COVID-19 в регионе официально зарегистрировано 53 895 лабораторно подтвержденных случаев опасной болезни.

Вместе с тем, еще 25 человек погибли от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Теперь общее количество летальных исходов составляет 2 140 случаев.

Кроме того, полностью выздоровели еще 265 человек, в настоящее время они выписаны из больниц края. Суммарное количество излечившихся граждан составляет 49 593 человека.  

Также в настоящее время под медицинским наблюдением в домашних условиях находятся 7 553 человека (в том числе 527 новых контактных лиц за минувшие сутки). Снято с наблюдения и карантина 321 человек. 

В настоящее время регион продолжает находиться на 8 месте в стране по количеству выявленных случаев коронавируса за сутки.

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