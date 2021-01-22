В регионе 326 новых случаев заболевания COVID-19

За минувшие сутки в Красноярском крае зафиксировано 326 новых случаев заболевания коронавирусной инфекции. Таким образом, с начала мировой пандемии COVID-19 в регионе лабораторно подтверждено 53 570 случаев инфицирования вирусом нового типа.

Больше всего случаев традиционно зарегистрировано в краевом центре – 77 новых случаев, 29 новых случаев в «западной столице» региона – Ачинске, 25 заболевших в Шарыпово, 21 заболевший в Ужурском районе и 18 человек заразились в Назарово.

Вместе с тем, 26 жителей края скончались от осложнений, вызванных COVID-19. Тем не менее, еще 295 заразившихся выздоровели и в настоящее время они выписаны из больниц региона.

В Роспотребнадзоре по Красноярскому краю рассказали, что общерегиональный суточный темп прироста продолжает оставаться на уровне 0,6%.

Кроме того, под контролем врачей в домашних условиях продолжают находиться 7 347 контактных лиц, в том числе за прошедшие сутки взяты на контроль 559 человек, а снято с наблюдения – 337 жителей региона.