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В регионе 326 новых случаев заболевания COVID-19

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Красноярск
15:05 22 Января 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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За минувшие сутки в Красноярском крае зафиксировано 326 новых случаев заболевания коронавирусной инфекции. Таким образом, с начала мировой пандемии COVID-19 в регионе лабораторно подтверждено 53 570 случаев инфицирования вирусом нового типа.

Больше всего случаев традиционно зарегистрировано в краевом центре – 77 новых случаев, 29 новых случаев в «западной столице» региона – Ачинске, 25 заболевших в Шарыпово, 21 заболевший в Ужурском районе и 18 человек заразились в Назарово.

Вместе с тем, 26 жителей края скончались от осложнений, вызванных COVID-19. Тем не менее, еще 295 заразившихся выздоровели и в настоящее время они выписаны из больниц региона. 

В Роспотребнадзоре по Красноярскому краю рассказали, что общерегиональный суточный темп прироста продолжает оставаться на уровне 0,6%.

Кроме того, под контролем врачей в домашних условиях продолжают находиться 7 347 контактных лиц, в том числе за прошедшие сутки взяты на контроль 559 человек, а снято с наблюдения – 337 жителей региона.

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