С начала пандемии в Красноярском крае выявлено более 53 тысяч случаев заболевания COVID-19

За прошедшие сутки в регионе зафиксировали 324 новых случая заражения коронавирусом. Традиционно больше всех заболевших зарегистрировано в Красноярске – 72 человека, в Ачинске – 27, Канске – 19 и в Норильске, там коронавирус официально подтвердился у 17 местных жителей. Таким образом, общее количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания с момента старта пандемии теперь составляет 53 244 заболевших.

Вместе с тем, еще 333 пациента полностью выздоровели и сейчас они выписаны из больниц края. Всего выздоровело 49 033 человека.

К сожалению, еще 25 человек от осложнений, вызванных COVID-19. Теперь общее официальное количество жертв в Красноярском крае составляет 2 089 человек.

Также в Красноярском крае медленно растет количество контактных лиц, которые находятся на домашней изоляции под присмотром врачей, по состоянию на сегодня таких 7 125 человек (вчера 7 059), включая 667 людей, взятых под контроль за минувшие сутки. Снят с контроля 601 человек.