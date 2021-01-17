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320 новых случаев заболевания коронавирусом в Красноярском крае

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Красноярск
15:11 17 Января 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярском крае за прошедшие сутки лабораторно подтвердились еще 320 новых случаев заражения COVID-19. Итого с начала мировой пандемии коронавируса в крае официально подтвердился 51 951 случай заболевания. Традиционно больше всего случаев зарегистрировано в краевой столице – коронавирус подтвердился у 90 жителей краевого центра, еще 26 жителей Ачинска получили подтверждение диагноза, 24 случая зафиксировано в Канске.

От осложнений заболевания скончались еще 20 человек, таким образом общее количество смертей достигло 1 985 случаев. Еще 370 человек выздоровели и теперь число победивших болезнь составляет 47 700 граждан.

В региональном управлении Роспотребнадзора рассказали, что на сегодняшний день под контролем врачей на дому находятся 6 687 человек, которые ранее контактировали с заболевшими людьми, включая 608 человек, попавших под наблюдение за минувшие сутки. 497 контактных лиц было снято медицинского контроля.

Вместе с тем, ежедневный темп прироста остается на прежнем уровне – 0,6%.

Со старта масштабной программы тестирования в Красноярском крае было сделано 2 176 405 лабораторных исследований на COVID-19, вместе c 8 307 тестами, проведенных за минувшие сутки. 

 

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