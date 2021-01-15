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Госпиталь для ковид-пациентов на улице Кутузова прекращает работу

Главная Здоровье
Красноярск
15:07 15 Января 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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Врачи инфекционного госпиталя на ул. Кутузова выписали последнего пациента. Медучреждение временно сворачивает работу, сообщает краевой Минздрав. Сейчас там проведут дезинфекцию, после которой стационар будет законсервирован на неопределенный срок. Отметим, что прием пациентов ковидный госпиталь вел с 7 мая по 16 июля 2020 года, после чего был закрыт до 15 октября. Врачи, которые лечили пациентов с коронавирусом в «красной зоне», получили грамоты и благодарственные письма за работу.

«Дорогие коллеги, для вас сегодня очень радостный день, так как вы выходите из «красной зоны». Для нас это тоже радостный день, так как уменьшается количество больных. Болезнь очень непростая, унесла много жизней, поэтому я безмерно благодарна всему коллективу, который дружно работал, качественно оказывал помощь, вы работали в соответствии с клиническими рекомендациями, - заявила заместитель главного врача по клинико-экспертной работе КГБУЗ «КМКБ №4» Надежда Кан.

Следующую волну коронавируса врачи прогнозируют на февраль-март. К этому этапу будут готовиться заблаговременно. В Минздраве отметили, что главным условием для работы в «красной зоне» для медперсонала станет обязательная прививка от COVID-19. В этом случае врачи смогут не жить в госпиталях месяцами, а выходить на смены.

Фото: kmkb4.ru

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