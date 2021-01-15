В Красноярском крае 325 новых случаев заражения COVID-19

В Красноярском крае зарегистрировано 325 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, с начала мировой пандемии в регионе лабораторно подтвердились 51 308 случаев заболевания.

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что суточный темп прироста сохраняется на уровне 0,6%.

Кроме того, второй день к ряду отмечается рост количества людей, которые находятся под наблюдением врачей в домашних условиях. Таких теперь 6 358 человек, в том числе 618 граждан, которых взяли на контроль за минувшие сутки. Отметим, что снято с наблюдения 490 человек.

Вместе, еще 13 жителей края скончались от осложнений, вызванных и коронавирусом и 320 человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц края.

Также с начала мировой пандемии было проведено 2 160 096 тестов на выявление коронавирусной инфекции.

В закрытых городах Зеленогорске и Железногорске зарегистрировано 3 649 и 5 789 случаев заражения соответственно. Напомним, эти два города не входят в общекраевую статистику, они отправляют данные напрямую в федеральный центр.