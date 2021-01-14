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В Красноярском крае 327 новых случаев заражения COVID-19

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Красноярск
15:12 14 Января 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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За прошедшие сутки в Красноярском крае лабораторно подтверждено 327 новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, с начала мировой пандемии COVID-19 в регионе зарегистрировано 50 983 случая заражения.

Больше всего случаев выявлено в краевой центре – заболели 89 человек, в Ачинске 21 новых случай, по 17 официально заболевших в Норильске и Ермаковском районе и по 15 случаев в Манском и Рыбинском районах.

Вместе с тем, еще 25 жителей региона от осложнений коронавируса. Так теперь общее количество летальных исходов составляет 1 925.  

Тем не менее, еще 334 заболевших полностью вылечились и сейчас они выписаны из больниц региона. Всего в крае выздоровело 46 664 человека.

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что общекраевой суточный темп прироста остается на уровне 0,6%.

Кроме того, под контролем врачей в домашних условиях продолжают оставаться 6 230 контактных лиц. За последние 24 часа взяты на контроль 529 человек, а снято с наблюдения – 490 жителей региона.

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