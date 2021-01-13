В Красноярском крае еще 322 новых случая заболевания COVID-19

В регионе за прошедшие сутки зафиксировано 322 новых случая инфицирования коронавирусом. Таким образом, с начала эпидемии COVID-19 в Красноярском крае лабораторно подтверждено 50 656 случаев заболевания.

88 новых случаев зарегистрировано в краевом центре, по 24 человека заболели в Канске и Нижнеингашском районе, 21 случай зарегистрирован в Ачинске и еще 15 жителей Назарова получили подтверждения наличия COVID-19.

Не обошлось и без летальных исходов – еще 13 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Теперь общее количество смертельных случаев составляет 1900.

Вместе с тем, еще 320 жителей края полностью выздоровели и сейчас они выписаны из больниц региона. Всего в Красноярском крае выздоровело 46 320 человек.

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что суточный темп прироста сохраняется на уровне 0,6%.

Также под наблюдением медицинских работников на дому продолжают находиться 6 191 человек, отметим, что это число ежедневно снижается. За прошедшие сутки взяты на контроль 499 человек, а снято с наблюдения – 683 жителя нашего региона.