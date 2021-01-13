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В Красноярском крае снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ

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Красноярск
11:28 13 Января 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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За первую полную неделю 2021 года в Красноярском крае зарегистрировано 5 563 случая заболевания ОРВИ. В Роспотребнадзоре по Красноярскому краю рассказали, что заболеваемость на 10 тысяч населения составила 20,5 и это ниже эпидемиологического порога на 11,3%, подобная тенденция наблюдается на протяжении последних 10 недель. В ведомстве отметили, что в большинстве случаев более взрослое население.

В краевой столице наблюдается похожая ситуация. За неделю с 4.01. по 10.01. ОРВИ заболели 4 516 жителей Красноярска.  

«Если почувствовали недомогание, появились симптомы респираторного заболевания – оставайтесь дома, вызовите врача. Не подвергайте риску заражения окружающих! Помните, своевременное обращение за медицинской помощью предупреждает развитие нежелательных осложнений заболевания», – рекомендовали в Роспотребнадзоре.

По заявлению ведомства эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ находится на контроле.

 

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