В Красноярском крае снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ

За первую полную неделю 2021 года в Красноярском крае зарегистрировано 5 563 случая заболевания ОРВИ. В Роспотребнадзоре по Красноярскому краю рассказали, что заболеваемость на 10 тысяч населения составила 20,5 и это ниже эпидемиологического порога на 11,3%, подобная тенденция наблюдается на протяжении последних 10 недель. В ведомстве отметили, что в большинстве случаев более взрослое население.

В краевой столице наблюдается похожая ситуация. За неделю с 4.01. по 10.01. ОРВИ заболели 4 516 жителей Красноярска.

«Если почувствовали недомогание, появились симптомы респираторного заболевания – оставайтесь дома, вызовите врача. Не подвергайте риску заражения окружающих! Помните, своевременное обращение за медицинской помощью предупреждает развитие нежелательных осложнений заболевания», – рекомендовали в Роспотребнадзоре.

По заявлению ведомства эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ находится на контроле.