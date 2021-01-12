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Новая партия вакцины от коронавируса поступила в Красноярский край

Главная Здоровье
Красноярск
10:02 12 Января 2021
здравоохранение, вирус, красноярск, здоровье, в красноярском крае, в красноярске, вакцинация, эпидемия, минздрав
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярский край поступила новая партия вакцины от коронавируса. Однако пока вакцинацию массовой назвать нельзя. Минздрав получил только 6242 дозы препарата для прививок. На сегодняшний день привиты 1793 человека из групп риска – медики, учителя и соцработники.

«Массовая вакцинация приоритетных групп населения ожидается в первом квартале текущего года. Тогда к уже упомянутой группе добавятся сотрудники многофункциональных центров, проживающие в организациях соцобслуживания, люди с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением и пр. Вакцинация при беременности и в период грудного вскармливания пока не проводится», - пояснили в пресс-службе краевого правительства.

Напомним, что привиться от ковида смогут поставить красноярцы от 18 лет. В ряде случаев перед вакцинацией потребуется консультация врача, например, при наличии у пациента хронических заболеваний. Вакцина SARS-CoV-2 предполагает два введения с интервалом три недели. Если претендент находился в контакте с носителем инфекции, ставить прививку можно не ранее, чем через 14 дней при отсутствии признаков заболевания.

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