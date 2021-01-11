Число заболевших COVID-19 в Красноярском крае превысило 50 тысяч человек

В региональном управлении Роспотребнадзора рассказали о новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Так, за последние сутки было выявлено 316 новых случаев заболевания COVID-19. Таким образом, с начала мировой пандемии на территории края зарегистрировано 50 019 случаев.

За последние сутки больше всего заразилось людей в краевом центре – 78 человек, в Ачинске 25 новых случаев, в Минусинске и Сосновоборске по 18 зараженных.

Однако, еще 13 человек скончались от осложнений заболевания. Общее количество летальных исходов теперь составляет 1 870 человек.

Кроме того, 450 человек полностью выздоровели и выписаны из медицинских учреждений края. Всего выздоровело 45 450 человек.

В ведомстве сообщили, что суточный темп прироста по краю сохраняется на уровне 0,6%.

Вместе с тем, под наблюдением врачей в домашних условиях остаются 6 679 человек, это число сокращается с каждым днем. За последние сутки взяты на контроль 187 человек, снято с наблюдения – 633 жителя региона.