11 января
Красноярск
погода -14 °C
73.88
 
€ 90.79
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Число заболевших COVID-19 в Красноярском крае превысило 50 тысяч человек

Главная Здоровье
Красноярск
15:20 11 Января 2021
вирус, здравоохранение, врач, госпитализация, выздоровление, красноярск, в красноярском крае, в красноярске, здоровье, больница, смерть, врачи, медицина, эпидемия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

В региональном управлении Роспотребнадзора рассказали о новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Так, за последние сутки было выявлено 316 новых случаев заболевания COVID-19. Таким образом, с начала мировой пандемии на территории края зарегистрировано 50 019 случаев.

За последние сутки больше всего заразилось людей в краевом центре – 78 человек, в Ачинске 25 новых случаев, в Минусинске и Сосновоборске по 18 зараженных.

Однако, еще 13 человек скончались от осложнений заболевания. Общее количество летальных исходов теперь составляет 1 870 человек.

Кроме того, 450 человек полностью выздоровели и выписаны из медицинских учреждений края. Всего выздоровело 45 450 человек.

В ведомстве сообщили, что суточный темп прироста по краю сохраняется на уровне 0,6%.

Вместе с тем, под наблюдением врачей в домашних условиях остаются 6 679 человек, это число сокращается с каждым днем. За последние сутки взяты на контроль 187 человек, снято с наблюдения – 633 жителя региона.

Здоровье / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Еще 317 человек жителей Красноярского края заразились COVID-19

Еще 317 человек жителей Красноярского края заразились COVID-19

9 Января 2021 г.
Стала известна ежедневная сводка от Роспотребнадзора
Новости Красноярска: В Красноярском крае еще 15 человек скончались от COVID-19

В Красноярском крае еще 15 человек скончались от COVID-19

5 Января 2021 г.
Выявлено еще 318 новых случаев
Новости Красноярска: Еще 18 человек погибли от осложнений COVID-19

Еще 18 человек погибли от осложнений COVID-19

30 Декабря 2020 г.
Зарегистрировано еще 322 новых случая
Новости Красноярска: В регионе зафиксировано 325 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией

В регионе зафиксировано 325 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией

29 Декабря 2020 г.
Еще 14 человек скончались от последствий COVID-19
Новости Красноярска: В Красноярском крае 327 новых случаев заболевания COVID-19

В Красноярском крае 327 новых случаев заболевания COVID-19

28 Декабря 2020 г.
Еще умерло 13 человек
Новости Красноярска: В Красноярском крае еще 21 человек умер от COVID-19

В Красноярском крае еще 21 человек умер от COVID-19

26 Декабря 2020 г.
Всего было выявлено 328 новых случаев заражения
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: На горнолыжном комплексе в Норильске сошла лавина

На горнолыжном комплексе в Норильске сошла лавина

9 Января 2021 г.
Ведутся поиски возможных пострадавших
Новости Красноярска: На севере края в «пьяном» ДТП пострадали пять человек

На севере края в «пьяном» ДТП пострадали пять человек

6 Января 2021 г.
Возбуждено уголовное дело
Новости Красноярска: От коронавируса в Красноярском крае за сутки умерли 12 человек

От коронавируса в Красноярском крае за сутки умерли 12 человек

7 Января 2021 г.
За сутки заразились инфекцией 317 красноярцев
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru