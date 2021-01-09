Еще 317 человек жителей Красноярского края заразились COVID-19

В Красноярском крае за прошедшие сутки коронавирус подтвердился еще у 317 жителей. Теперь общее количество официально заболевших составляет 49 385 человек.

Кроме того, в Роспотребнадзоре по Красноярскому краю сообщили, что ежедневный суточный темп прироста составляет 0,6%.

Также продолжает уменьшаться количество человек, которые находятся в домашних условиях под наблюдением врачей. Теперь таких 7 314 человек, вместе с 321 человеком, которые были взяты под контроль за минувшие сутки. Отметим, что снято с наблюдения в два раза больше, чем снято – 653 человека.

Вместе с тем, количество сделанных тестов на COVID-19 теперь составляет 2 111 028, включая 623 исследования, проведенных за последние сутки.