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Еще 317 человек жителей Красноярского края заразились COVID-19

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Красноярск
15:11 9 Января 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярском крае за прошедшие сутки коронавирус подтвердился еще у 317 жителей. Теперь общее количество официально заболевших составляет 49 385 человек.

Кроме того, в Роспотребнадзоре по Красноярскому краю сообщили, что ежедневный суточный темп прироста составляет 0,6%.

Также продолжает уменьшаться количество человек, которые находятся в домашних условиях под наблюдением врачей. Теперь таких 7 314 человек, вместе с 321 человеком, которые были взяты под контроль за минувшие сутки. Отметим, что снято с наблюдения в два раза больше, чем снято – 653 человека.

Вместе с тем, количество сделанных тестов на COVID-19 теперь составляет 2 111 028, включая 623 исследования, проведенных за последние сутки.  

 

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