В Красноярском крае еще 15 человек скончались от COVID-19

В регионе выявлено 318 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Теперь общее количество заболевших составляет 48 113 человек.

Кроме того, еще 300 человек полностью выздоровели и выписаны из медицинских учреждений и сняты с контроля. Таким образом, в регионе с начала мировой пандемии COVID-19 излечились 43 000 человек.

Однако, еще 15 человек скончались от последствий COVID-19. Общее количество летальных исходов теперь равняется 1 790 случаям.

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что случаи заболевания регистрировались во всех территориях Красноярского края. Больше всего новых случаев традиционно было зафиксировано в краевом центре – 91 случай. 24 новых заболевших зарегистрировано в Ачинске, 19 в Назарове и 18 случаев в Дивногорске.

Также ежедневно уменьшается количество граждан, находящихся под медицинским наблюдением в домашних условиях. В настоящее время таких 7 884 человека, включая 418 новых за минувшие сутки. Снято с контроля было 450 человек.

Вместе с тем, в Роспотребнадзоре по Красноярскому краю напомнили, что суточный темп прироста по-прежнему составляет 0,7%.