Еще 18 человек погибли от осложнений COVID-19

В Красноярском крае зафиксировано еще 322 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них в Красноярске заболели 75 человек, 21 новый случая зарегистрирован в Канске и еще 19 заразились в Богучанском районе. Случаи заболевания фиксировались во всех территориях края. Таким образом, с начала мировой пандемии COVID-19 в Красноярском крае 46 192 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что под медицинским наблюдением в домашних условиях находятся 8 781 житель края, включая 669 человек, которых взяли под контроль за минувшие сутки. Отметим, что снято с наблюдения вновь больше, чем взято – 687 человек.

Кроме того, полностью вылечились 500 человек. Теперь 40 604 человека победили опасную болезнь. Однако еще 18 человек скончались. Суммарно в Красноярском крае официально 1684 летальных исходов от COVID-19.

Отметим, что суточный темп прироста остается на уровне 0,7%.

В оперативном штабе сообщили, что с момента начала тестирования было проведено 2 070 607 тестов на COVID-19, включая 7 501 лабораторное исследование за прошедшие сутки.