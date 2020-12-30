30 декабря
Красноярск
погода -26 °C
73.66
 
€ 90.21
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Еще 18 человек погибли от осложнений COVID-19

Главная Здоровье
Красноярск
16:55 30 Декабря 2020
красноярск, в красноярском крае, в красноярске, вирус, эпидемия, врачи, здравоохранение, заболевание, госпитализация, мединский, смерть, медицина, выздоровление, больница, врач, здоровье
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

В Красноярском крае зафиксировано еще 322 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них в Красноярске заболели 75 человек, 21 новый случая зарегистрирован в Канске и еще 19 заразились в Богучанском районе. Случаи заболевания фиксировались во всех территориях края. Таким образом, с начала мировой пандемии COVID-19 в Красноярском крае 46 192 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что под медицинским наблюдением в домашних условиях находятся 8 781 житель края, включая 669 человек, которых взяли под контроль за минувшие сутки. Отметим, что снято с наблюдения вновь больше, чем взято – 687 человек.  

Кроме того, полностью вылечились 500 человек. Теперь 40 604 человека победили опасную болезнь. Однако еще 18 человек скончались. Суммарно в Красноярском крае официально 1684 летальных исходов от COVID-19.

Отметим, что суточный темп прироста остается на уровне 0,7%.

В оперативном штабе сообщили, что с момента начала тестирования было проведено 2 070 607 тестов на COVID-19, включая 7 501 лабораторное исследование за прошедшие сутки.

Здоровье / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В регионе зафиксировано 325 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией

В регионе зафиксировано 325 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией

29 Декабря 2020 г.
Еще 14 человек скончались от последствий COVID-19
Новости Красноярска: В Красноярском крае 327 новых случаев заболевания COVID-19

В Красноярском крае 327 новых случаев заболевания COVID-19

28 Декабря 2020 г.
Еще умерло 13 человек
Новости Красноярска: В Красноярском крае еще 21 человек умер от COVID-19

В Красноярском крае еще 21 человек умер от COVID-19

26 Декабря 2020 г.
Всего было выявлено 328 новых случаев заражения
Новости Красноярска: В Красноярске после ремонта открылся филиал поликлиники

В Красноярске после ремонта открылся филиал поликлиники

24 Декабря 2020 г.
Средства на ремонт выделили из федерального бюджета
Новости Красноярска: В Красноярском крае еще 21 человек скончался от последствий COVID-19

В Красноярском крае еще 21 человек скончался от последствий COVID-19

23 Декабря 2020 г.
Зарегистрирован 331 новый случай заражения
Новости Красноярска: В регионе зарегистрировано 330 новых случаев заболевания коронавирусом

В регионе зарегистрировано 330 новых случаев заболевания коронавирусом

22 Декабря 2020 г.
21 человек скончался от осложнений за минувшие сутки
Новости компаний
28/12
Сбербанк начал выдавать первые карты школьников в Красноярском крае
24/12
24 декабря «КрасКом» переходит на режим повышенной готовности
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В краевом центре продолжают сносить незаконные павильоны

В краевом центре продолжают сносить незаконные павильоны

30 Декабря 2020 г.
В администрации Свердловского района подвели итоги года
Новости Красноярска: Новый год под «черным небом»

Новый год под «черным небом»

30 Декабря 2020 г.
В городе сохраняются неприятные запахи
Новости Красноярска: ЦРКК официально назначен временной эксплуатирующей организацией по водоснабжению и водоотведению в Назарове

ЦРКК официально назначен временной эксплуатирующей организацией по водоснабжению и водоотведению в Назарове

30 Декабря 2020 г.
Решение принято администрацией города
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru