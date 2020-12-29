В регионе зафиксировано 325 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией

В Красноярском крае за последние сутки зарегистрировано еще 325 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них в Красноярске официально заразился 71 человек, 24 в Ачинске и 23 человека заболели в Канске. Таким образом, с начала мировой пандемии коронавируса официально зафиксировано 45 870 случаев заболевания.

К сожалению, еще 14 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. Теперь общее количество летальных исходов теперь составляет 1 666 случаев.

Под медицинским наблюдением продолжают находиться 8 799 человек, в том числе 633 человека было взято под контроль медиков за последние сутки, а 622 гражданина сняты с контроля.

Вместе с тем, за минувшие сутки полностью выздоровели 411 человек (всего 40 104 бывших пациента), они выписаны из медицинских учреждений региона.

Суточный темп прироста в регионе по-прежнему остается на уровне 0,7%.