В Красноярском крае 327 новых случаев заболевания COVID-19

В регионе зарегистрировано еще 327 новых случаев заболевания коронавирусом. Из них в краевой столице заболели 74 человека, 22 новых случая зафиксировано в Ачинске и еще 19 заразились в Балахтинском районе. Случаи заболевания были зарегистрированы во всех территориях края. Таким образом, с начала мировой пандемии COVID-19 в Красноярском крае 45 545 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что под медицинским наблюдением на дому находится 8 788 жителей региона, включая 556 человек, которых взяли под контроль за последние сутки. Отметим, что снято с наблюдения вновь больше, чем взято – 618 человек.

Кроме того, полностью вылечились 400 человек. Теперь 39 693 человека победили опасную болезнь. Однако еще 13 человек умерли. Суммарно в Красноярском крае 1 652 жертвы COVID-19.

Отметим, что суточный темп прироста остается на уровне 0,7%.

В оперативном штабе сообщили, что с момента начала тестирования было проведено 2 061 839 тестов на COVID-19, включая 5050 анализов за минувшие сутки.