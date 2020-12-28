28 декабря
Красноярск
погода -35 °C
73.72
 
€ 90.13
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярском крае 327 новых случаев заболевания COVID-19

Главная Здоровье
Красноярск
15:05 28 Декабря 2020
больница, врач, смерть, здоровье, мединский, болезнь, вирус, в красноярске, в красноярском крае, красноярск, эпидемия, медицина, госпитализация, выздоровление, гибель, врачи, ачинск, здравоохранение, минздрав
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В регионе зарегистрировано еще 327 новых случаев заболевания коронавирусом. Из них в краевой столице заболели 74 человека, 22 новых случая зафиксировано в Ачинске и еще 19 заразились в Балахтинском районе. Случаи заболевания были зарегистрированы во всех территориях края. Таким образом, с начала мировой пандемии COVID-19 в Красноярском крае 45 545 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что под медицинским наблюдением на дому находится 8 788 жителей региона, включая 556 человек, которых взяли под контроль за последние сутки. Отметим, что снято с наблюдения вновь больше, чем взято – 618 человек.  

Кроме того, полностью вылечились 400 человек. Теперь 39 693 человека победили опасную болезнь. Однако еще 13 человек умерли. Суммарно в Красноярском крае 1 652 жертвы COVID-19.

Отметим, что суточный темп прироста остается на уровне 0,7%.

В оперативном штабе сообщили, что с момента начала тестирования было проведено 2 061 839 тестов на COVID-19, включая 5050 анализов за минувшие сутки.

Здоровье / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае еще 21 человек умер от COVID-19

В Красноярском крае еще 21 человек умер от COVID-19

26 Декабря 2020 г.
Всего было выявлено 328 новых случаев заражения
Новости Красноярска: В Красноярске после ремонта открылся филиал поликлиники

В Красноярске после ремонта открылся филиал поликлиники

24 Декабря 2020 г.
Средства на ремонт выделили из федерального бюджета
Новости Красноярска: В Красноярском крае еще 21 человек скончался от последствий COVID-19

В Красноярском крае еще 21 человек скончался от последствий COVID-19

23 Декабря 2020 г.
Зарегистрирован 331 новый случай заражения
Новости Красноярска: В регионе зарегистрировано 330 новых случаев заболевания коронавирусом

В регионе зарегистрировано 330 новых случаев заболевания коронавирусом

22 Декабря 2020 г.
21 человек скончался от осложнений за минувшие сутки
Новости Красноярска: В краевом минздраве рассказали о графике работ больниц и поликлиник в предстоящие праздники

В краевом минздраве рассказали о графике работ больниц и поликлиник в предстоящие праздники

21 Декабря 2020 г.
Три дня они будут работать в штатном режиме
Новости Красноярска: В Красноярском крае еще 330 жителей заболели коронавирусом

В Красноярском крае еще 330 жителей заболели коронавирусом

20 Декабря 2020 г.
Еще 14 человек скончались
Новости компаний
28/12
Сбербанк начал выдавать первые карты школьников в Красноярском крае
24/12
24 декабря «КрасКом» переходит на режим повышенной готовности
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: С 11 января школьники Красноярского края вернутся в классы

С 11 января школьники Красноярского края вернутся в классы

28 Декабря 2020 г.
Об этом рассказала региональный министр образования
Новости Красноярска: Егор Васильев: ИНВЕСТИЦИОННАЯ КАРТА КРАЯ 2020

Егор Васильев: ИНВЕСТИЦИОННАЯ КАРТА КРАЯ 2020

28 Декабря 2020 г.
Подводим итоги года
Новости Красноярска: На Богучанской ГЭС утверждена обновленная «Экологическая политика»

На Богучанской ГЭС утверждена обновленная «Экологическая политика»

28 Декабря 2020 г.
Основная цель - повышение уровня экологической безопасности
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru