В Красноярском крае еще 21 человек умер от COVID-19

В Красноярском крае выявили 328 новых случаев заболевания COVID-19. Из них в Красноярске официально заболели 89 человек. Таким образом, с начала мировой пандемии коронавирусной инфекции в регионе зарегистрировано 44 892 лабораторно подтвержденных случаев.

К сожалению, еще 21 человек умер от последствий, вызванных COVID-19. Теперь общее количество жертв составляет 1 621 человек.

Вместе с тем, полностью победили опасную болезнь 405 человек. Обще число выздоровевших - 44 892 человека

В управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю рассказали, что под наблюдением врачей в домашних условиях находятся 8 880 человек, включая 606 граждан, которых взяли под контроль за последние сутки. Отметим, что снято с наблюдения вновь больше – 638 человек, а суточный темп прироста остается на уровне 0,7%.