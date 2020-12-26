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В Красноярском крае еще 21 человек умер от COVID-19

Главная Здоровье
Красноярск
17:16 26 Декабря 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярском крае выявили 328 новых случаев заболевания COVID-19. Из них в Красноярске официально заболели 89 человек. Таким образом, с начала мировой пандемии коронавирусной инфекции в регионе зарегистрировано 44 892 лабораторно подтвержденных случаев.

К сожалению, еще 21 человек умер от последствий, вызванных COVID-19. Теперь общее количество жертв составляет 1 621 человек.

Вместе с тем, полностью победили опасную болезнь 405 человек. Обще число выздоровевших - 44 892 человека 

В управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю рассказали, что под наблюдением врачей в домашних условиях находятся 8 880 человек, включая 606 граждан, которых взяли под контроль за последние сутки. Отметим, что снято с наблюдения вновь больше – 638 человек, а суточный темп прироста остается на уровне 0,7%.  

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