В Красноярске после ремонта открылся филиал поликлиники

В краевом центре открыли обновленный после ремонта филиал детской городской поликлиники №2, который расположен в жилом доме на улице Семафорной, 239 «А».

Как рассказали в пресс-службе краевого минздрава, учреждение в ежедневном режиме может принимать до 200 посетителей

«Здесь действует дневной стационар, кабинет функциональной диагностики, кардиологический и эндокринологический кабинеты. Также в поликлинике есть Центр здоровья, где проводятся скрининговые обследования детей и подростков», – пояснили в ведомстве.

Отметим, что средства на покупку нового медицинского оборудования и ремонт помещения были выделены в рамках национального проекта «Здравоохранение» в размере более 17 миллионов рублей.

В минздраве подчеркнули, что благодаря переезду медиков в новое помещение будет создан педиатрический участок в поликлинике на Судостроительной, 52

Напомним, на днях стало известно, что ремонт детского инфекционного отделения в Минусинске закончился уголовным делом.