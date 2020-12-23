В Красноярском крае еще 21 человек скончался от последствий COVID-19

В регионе за минувшие сутки зарегистрирован еще 331 случай заболевания коронавирусом. Из них в краевом центре официально заразились 83 человека, 28 человек в Норильске, 21 в Канске и 20 в Ачинске, еще 18 случаев новых случаев зарегистрировано в Абанском районе. Таким образом, с начала мировой пандемии COVID-19 официально заболели 43 907 человек.

К сожалению, как и вчера, 21 человек скончался от осложнений, вызванных коронавирусом. Теперь общее количество жертв составляет 1 551 человек.

Отметим, что второй день подряд существенно уменьшается количество человек, которые находятся под медицинским наблюдением на дому. На сегодняшний день это 9 384 человека, в том числе 427 человек было взято под контроль врачей за минувшие сутки, а 853 человека было снято.

Вместе с тем, за последние сутки полностью излечились 448 человек, на 12 больше, чем вчера. Общее количество выздоровевших составляет 37 550 человек, в настоящее время они выписаны из медицинских учреждений региона.

Кроме того, суточный темп прироста в Красноярском края несколько недель подряд остается на уровне 0,8%.