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В регионе зарегистрировано 330 новых случаев заболевания коронавирусом

Главная Здоровье
Красноярск
15:15 22 Декабря 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярском крае за последние сутки зафиксировано еще 330 случаев заболевания COVID-19. Из них в Красноярске официально заразились 87 человек, в Ачинске 27, 18 случаев зарегистрировано в Сосновоборске и 16 в Кежемском районе. Таким образом, с начала мировой пандемии COVID-19 официально зарегистрировано 43 576 случаев заражения.

Еще 21 человек умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Теперь общее количество смертельных случаев составляет 1 530 случаев.

Ежедневно уменьшается количество человек, которые находятся под медицинским наблюдением. На сегодняшний день это 9 810 человек, в том числе 746 человек было взято под контроль медиков за последние сутки, а 849 граждан было снято.

Вместе с тем, за последние сутки полностью выздоровели 436 человек (всего 37 102 пациента), они выписаны из медицинских учреждений Красноярского края.

Суточный темп прироста в регионе по-прежнему остается на уровне 0,8%.

 

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