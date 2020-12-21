21 декабря
Красноярск
погода -15 °C
75.81
 
€ 89.89
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В краевом минздраве рассказали о графике работ больниц и поликлиник в предстоящие праздники

Главная Здоровье
Красноярск
15:55 21 Декабря 2020
красноярск, здоровье, минздрав, больница, праздники, праздник, в красноярске, в красноярском крае, новый год, новый, год
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В министерстве здравоохранения Красноярского края рассказали о графике работы медицинских учреждений в новогодние праздники.

Так, прием узкими специалистами в поликлиниках будет осуществляться 3, 6 и 9 января 2021 года. Режим работы с 08:00 до 16:00. В эти дни будут работать терапевты, хирурги, стоматологи гинекологи и педиатры. Кроме того, в обозначенные три дня будут открыты прививочные, перевязочные и процедурные кабинеты, также можно будет вызвать врача на дом. Жители края, имеющие подозрения на онкологические заболевания смогут записаться в соответствующий диспансер.

Вместе с тем, на протяжении всех праздничных дней в обычном режиме будут работать стационары больниц, травмпункты и государственные стоматологические кабинеты для оказания неотложной помощи. Каждый день на протяжении 10 часов с 08:00 до 18:00 свою работу будут выполнять «ковидные» бригады: забор анализов, контроль самочувствия людей, находящихся под медицинским наблюдением, выдача направлений на компьютерную томографию.  

Отметим, что в ежедневном режиме с 08:00 до 14:00 будет осуществляться прием пациентов с повышенной температурой и симптомами ОРВИ. «Горячие линии» call-центров медицинских учреждений будут функционировать в эти же часы.  

Здоровье / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае еще 330 жителей заболели коронавирусом

В Красноярском крае еще 330 жителей заболели коронавирусом

20 Декабря 2020 г.
Еще 14 человек скончались
Новости Красноярска: В Красноярском крае умерло еще 15 человек от последствий COVID-19

В Красноярском крае умерло еще 15 человек от последствий COVID-19

19 Декабря 2020 г.
Зарегистрировано еще 332 случая заражения коронавирусом
Новости Красноярска: В регионе вновь зарегистрировано 334 случая заражения коронавирусной инфекцией

В регионе вновь зарегистрировано 334 случая заражения коронавирусной инфекцией

18 Декабря 2020 г.
Умерло 15 пациентов
Новости Красноярска: В Красноярский край прибыла дополнительная партия вакцин от COVID-19

В Красноярский край прибыла дополнительная партия вакцин от COVID-19

18 Декабря 2020 г.
Это не последние поставки в текущем году
Новости Красноярска: В Красноярском крае еще 335 новых случаев заражения коронавирусом

В Красноярском крае еще 335 новых случаев заражения коронавирусом

17 Декабря 2020 г.
От COVID-19 за сутки погибло еще 19 человек
Новости Красноярска: Краевой минздрав закупил кислородные концентраторы

Краевой минздрав закупил кислородные концентраторы

17 Декабря 2020 г.
Их отправят в 20 больниц региона
Новости компаний
15/12
Комбинат «Волна» подвел итоги «высокого» строительного сезона-2020
15/12
Сбер и Mail.ru Group организуют бесплатное такси для врачей
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Жители Красноярского края начали получать президентские выплаты на детей перед Новым годом

Жители Красноярского края начали получать президентские выплаты на детей перед Новым годом

21 Декабря 2020 г.
Они начислены автоматически
Новости Красноярска: На Таймыре полицейские и спасатели спасли двух местных жителей

На Таймыре полицейские и спасатели спасли двух местных жителей

21 Декабря 2020 г.
Операция была затруднена погодными условиями
Новости Красноярска: Более 90% потребителей готовы к раздельному сбору ТКО

Более 90% потребителей готовы к раздельному сбору ТКО

21 Декабря 2020 г.
Сортировка должна быть максимальной
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru