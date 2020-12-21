В краевом минздраве рассказали о графике работ больниц и поликлиник в предстоящие праздники

В министерстве здравоохранения Красноярского края рассказали о графике работы медицинских учреждений в новогодние праздники.

Так, прием узкими специалистами в поликлиниках будет осуществляться 3, 6 и 9 января 2021 года. Режим работы с 08:00 до 16:00. В эти дни будут работать терапевты, хирурги, стоматологи гинекологи и педиатры. Кроме того, в обозначенные три дня будут открыты прививочные, перевязочные и процедурные кабинеты, также можно будет вызвать врача на дом. Жители края, имеющие подозрения на онкологические заболевания смогут записаться в соответствующий диспансер.

Вместе с тем, на протяжении всех праздничных дней в обычном режиме будут работать стационары больниц, травмпункты и государственные стоматологические кабинеты для оказания неотложной помощи. Каждый день на протяжении 10 часов с 08:00 до 18:00 свою работу будут выполнять «ковидные» бригады: забор анализов, контроль самочувствия людей, находящихся под медицинским наблюдением, выдача направлений на компьютерную томографию.

Отметим, что в ежедневном режиме с 08:00 до 14:00 будет осуществляться прием пациентов с повышенной температурой и симптомами ОРВИ. «Горячие линии» call-центров медицинских учреждений будут функционировать в эти же часы.