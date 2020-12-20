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В Красноярском крае еще 330 жителей заболели коронавирусом

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Красноярск
23:33 20 Декабря 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярском крае за минувшие сутки зафиксировано еще 330 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на два меньше, чем вчера. Из них в краевом центре официально заболели 70 человек, 28 случаев выявили в Ачинске, по 20 человек заболели в Минусинске и Иланском районе.

Таким образом, с начала мировой пандемии коронавируса в регионе зарегистрировано 42 915 случаев заболевания.

К сожалению, еще 14 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. Теперь общее количество летальных исходов составляет 1 493 человека.

Вместе с тем, полностью выздоровели еще 397 человек, на 3 меньше, чем вчера. В настоящее время они выписаны из медицинских учреждений региона. Общее количество выздоровевших жителей края теперь составляет 36 250 человек.  

Также в настоящее время под медицинским наблюдением на дому находятся 10 260 человек (в том числе 618 новых пациентов за прошедшие сутки), а снято с наблюдения, как и вчера, 581 человек. 

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