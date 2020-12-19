19 декабря
Красноярск
погода -15 °C
75.81
 
€ 89.89
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярском крае умерло еще 15 человек от последствий COVID-19

Главная Здоровье
Красноярск
16:15 19 Декабря 2020
здравоохранение, гибель, врач, смерть, в красноярском крае, в красноярске, красноярск, здоровье, больница, эпидемия, вирус, медицина, роспотребнадзор, минздрав, пациенты, врачи, выздоровление
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

В регионе за прошедшие сутки зарегистрировано еще 332 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Из них в краевой столице официально заболели 87 человек, 26 случаев выявили в Ачинске, по 18 человек заболели в Минусинске и Назаровском районе, а также по 14 в Норильске и Рыбинском районе.

Таким образом, с начала мировой пандемии COVID-19 в Красноярском крае зарегистрировано 42 585 случаев заболевания.

К сожалению, еще 15 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Теперь общее количество летальных исходов составляет 1 479 человек.

Вместе с тем, полностью выздоровели еще 400 человек, на 53 меньше, чем вчера. Сейчас они выписаны из медицинских учреждений края. Общее количество выздоровевших жителей региона теперь составляет 35 853 человека.  

Кроме того, в настоящее время под медицинским наблюдением дома находятся 10 223 человека (в том числе 801 новых пациент за минувшие сутки), а снят с наблюдения 581 человек. 

Здоровье / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В регионе вновь зарегистрировано 334 случая заражения коронавирусной инфекцией

В регионе вновь зарегистрировано 334 случая заражения коронавирусной инфекцией

18 Декабря 2020 г.
Умерло 15 пациентов
Новости Красноярска: В Красноярский край прибыла дополнительная партия вакцин от COVID-19

В Красноярский край прибыла дополнительная партия вакцин от COVID-19

18 Декабря 2020 г.
Это не последние поставки в текущем году
Новости Красноярска: В Красноярском крае еще 335 новых случаев заражения коронавирусом

В Красноярском крае еще 335 новых случаев заражения коронавирусом

17 Декабря 2020 г.
От COVID-19 за сутки погибло еще 19 человек
Новости Красноярска: Краевой минздрав закупил кислородные концентраторы

Краевой минздрав закупил кислородные концентраторы

17 Декабря 2020 г.
Их отправят в 20 больниц региона
Новости Красноярска: В Красноярском крае еще 21 человек умер от COVID-19

В Красноярском крае еще 21 человек умер от COVID-19

16 Декабря 2020 г.
Всего было выявлено еще 333 новых случая заражения
Новости Красноярска: «Никакого праздника, ничего нельзя»: губернатор края внес новые ограничения на работу предприятий общественного питания

«Никакого праздника, ничего нельзя»: губернатор края внес новые ограничения на работу предприятий общественного питания

16 Декабря 2020 г.
Они существенно повлияют на празднование Нового года
Новости компаний
15/12
Комбинат «Волна» подвел итоги «высокого» строительного сезона-2020
15/12
Сбер и Mail.ru Group организуют бесплатное такси для врачей
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Железногорске случился пожар с жертвами

В Железногорске случился пожар с жертвами

19 Декабря 2020 г.
Происшествие произошло в здании бывшего общежития
Новости Красноярска: У Красноярска забрали право проведения чемпионата мира-2025 по фристайлу и сноуборду

У Красноярска забрали право проведения чемпионата мира-2025 по фристайлу и сноуборду

19 Декабря 2020 г.
Такое решение приняли в Международной федерации лыжного спорта
Новости Красноярска: Красноярский ресторатор призвал горожан ходить в кафе и рестораны

Красноярский ресторатор призвал горожан ходить в кафе и рестораны

18 Декабря 2020 г.
Директор кафе «Заповедное» записал обращение к подписчикам
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru