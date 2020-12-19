В Красноярском крае умерло еще 15 человек от последствий COVID-19

В регионе за прошедшие сутки зарегистрировано еще 332 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Из них в краевой столице официально заболели 87 человек, 26 случаев выявили в Ачинске, по 18 человек заболели в Минусинске и Назаровском районе, а также по 14 в Норильске и Рыбинском районе.

Таким образом, с начала мировой пандемии COVID-19 в Красноярском крае зарегистрировано 42 585 случаев заболевания.

К сожалению, еще 15 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Теперь общее количество летальных исходов составляет 1 479 человек.

Вместе с тем, полностью выздоровели еще 400 человек, на 53 меньше, чем вчера. Сейчас они выписаны из медицинских учреждений края. Общее количество выздоровевших жителей региона теперь составляет 35 853 человека.

Кроме того, в настоящее время под медицинским наблюдением дома находятся 10 223 человека (в том числе 801 новых пациент за минувшие сутки), а снят с наблюдения 581 человек.