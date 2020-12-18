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В Красноярский край прибыла дополнительная партия вакцин от COVID-19

Главная Здоровье
Красноярск
13:55 18 Декабря 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярский край поставлена дополнительная партий вакцин от коронавируса. Всего в регион прибыло 1 400 вакцин и они распределены между лечебными учреждениями краевого центра, а также Ачинска, Канска, Минусинска и Лесосибирска.

Во всех медицинских организациях, где будет проходить вакцинация, уже установлено специальное холодильное оборудование для правильного хранения ампул. Кроме того, ее транспортировали также с помощью морозильных камер с температурным режимом от -18 градусов.

Напомним, ранее в край доставили 1 000 доз новой вакцины. В министерстве здравоохранения уточнили, что до конца 2020 года в регион прибудет еще одна крупная партия. В настоящее время прививают медицинских работников, а массовая вакцинация жителей начнется в первом квартиле 2021 года.

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