В Красноярский край прибыла дополнительная партия вакцин от COVID-19

В Красноярский край поставлена дополнительная партий вакцин от коронавируса. Всего в регион прибыло 1 400 вакцин и они распределены между лечебными учреждениями краевого центра, а также Ачинска, Канска, Минусинска и Лесосибирска.

Во всех медицинских организациях, где будет проходить вакцинация, уже установлено специальное холодильное оборудование для правильного хранения ампул. Кроме того, ее транспортировали также с помощью морозильных камер с температурным режимом от -18 градусов.

Напомним, ранее в край доставили 1 000 доз новой вакцины. В министерстве здравоохранения уточнили, что до конца 2020 года в регион прибудет еще одна крупная партия. В настоящее время прививают медицинских работников, а массовая вакцинация жителей начнется в первом квартиле 2021 года.