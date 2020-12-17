В Красноярском крае еще 335 новых случаев заражения коронавирусом

В Красноярском крае за прошедшие сутки зарегистрировано еще 335 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них в краевом центре официально заразились 74 человека, еще 21 человек заболел в Норильске, 19 случаев выявили в Канске и 17 случаев зарегистрировано в Ачинске.

Теперь с начала мировой пандемии COVID-19 в регионе зарегистрировано 41 919 случаев опасной болезни.

К сожалению, еще 19 человек погибли от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Теперь общее количество летальных исходов составляет 1 449 случаев.

Вместе с тем, полностью выздоровели еще 457 человек, это на 57 больше, чем вчера. Сейчас они выписаны из медицинских учреждений края. Суммарное количество вылечившихся граждан теперь составляет ровно 35 000 человек.

Кроме того, в настоящее время под медицинским наблюдением дома находятся 10 079 человек (в том числе 687 новых пациентов за минувшие сутки). Сняли с наблюдения 839 человек.