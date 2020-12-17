Краевой минздрав закупил кислородные концентраторы

Министерство здравоохранения Красноярского края закупило 129 новых кислородных концентраторов для медицинских учреждений края.

Это специальные приборы, которые применяют для лечения дыхательной системы, они важны особенно сейчас, когда в крае вспышка COVID-19.

Специальные устройства распределят между 20 больницами региона, в том числе их получат инфекционные госпитали. 39 концентраторов уже в больницах, 80 доставят в ближайшее время. Также часть уедет на север – в Норильск, Таймыр и Эвенкию.

Напомним, накануне было выявлено 333 новых случая коронавирусной инфекции, еще 21 человек умер от осложнений.