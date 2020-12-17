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Краевой минздрав закупил кислородные концентраторы

Главная Здоровье
Красноярск
14:04 17 Декабря 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
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Министерство здравоохранения Красноярского края закупило 129 новых кислородных концентраторов для медицинских учреждений края.

Это специальные приборы, которые применяют для лечения дыхательной системы, они важны особенно сейчас, когда в крае вспышка COVID-19.

Специальные устройства распределят между 20 больницами региона, в том числе их получат инфекционные госпитали. 39 концентраторов уже в больницах, 80 доставят в ближайшее время. Также часть уедет на север – в Норильск, Таймыр и Эвенкию.

Напомним, накануне было выявлено 333 новых случая коронавирусной инфекции, еще 21 человек умер от осложнений. 

 

 

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