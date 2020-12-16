В Красноярском крае еще 21 человек умер от COVID-19

В регионе (без учета Железногорска и Зеленогорска) за минувшие сутки зафиксировано еще 333 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Из них в краевом центре официально заразились 72 человека, еще 27 человек, как и вчера, заболели в Ачинске, 22 случая выявили в Канске и 21 случай зарегистрирован в Норильске.

Теперь с начала мировой пандемии COVID-19 в регионе зарегистрировано 41 584 случая опасной болезни.

К сожалению, еще 21 человек умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Теперь общее количество летальных исходов составляет 1 430 случаев.

Вместе с тем, полностью выздоровели еще 400 человек, в настоящее время они выписаны из больниц края. Суммарное количество излечившихся граждан составляет 34 543 человека.

Кроме того, в настоящее время под медицинским наблюдением дома находятся 10 231 человек (в том числе 622 новых пациентов за минувшие сутки).

В закрытых городах края Железногорске и Зеленогорске выявили 99 и 50 новых случаев соответственно. Таким образом, с начала пандемии в Железногорске заболело 5 239 человек, а в Зеленогорске обнаружили 3 183 случая COVID-19.