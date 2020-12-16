«Никакого праздника, ничего нельзя»: губернатор края внес новые ограничения на работу предприятий общественного питания

Глава региона Александр Усс принял новые меры, которые направлены на предотвращение дальнейшего распространения COVID-19.

Так, с завтрашнего дня, 17 декабря по 10 января 2021 года все кафе и рестораны могут работать с 07:00 до 21:00. Таким образом на два часа меньше, чем раньше.

Кроме того, в новогоднюю ночь и 1 января предприятия общественного питания будут закрыты, но заведения смогут работать в режиме доставки или обслуживать клиентов на вынос.

Также дети до 14 лет не смогут посещать рестораны быстрого питания и самообслуживания без сопровождения взрослых.

В тексте указа также имеются следующие ограничения и рекомендации:

все новогодние праздники не будут работать развлекательные и досуговые заведения, будут закрыты детские игровые комнаты и развлекательные центры, находящиеся в ТРЦ и в организациях общепита;

торговым объектам и аптечным сетям рекомендовано увеличить количество сотрудников и по возможности обеспечить круглосуточный режим работы с 17 декабря 2020 года по 15 января 2021 года;

будут запрещены все массовые мероприятия, посвященные Новому году в общественных местах, включая любые общественные места;

новогодние утренники в дошкольных учреждениях проводятся для каждой группы индивидуально, куда нельзя будет пригласить сторонних аниматоров и артистов;

во всех зрительных залах под запретом окажутся танцевальные зоны. На любых концертах теперь запрещено танцевать. Кроме того, норма заполняемости залов остается на прежнем уровне - 50% от вместимости.

Отметим, что с 11 января следующего года организации общепита могут вернуться к прежнему графику работы – с 7.00 до 23.00.