16 декабря
Красноярск
погода -15 °C
75.81
 
€ 89.89
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

«Никакого праздника, ничего нельзя»: губернатор края внес новые ограничения на работу предприятий общественного питания

Главная Здоровье
Красноярск
13:03 16 Декабря 2020
вирус, эпидемия, ограничения, губернатор, болезнь, ресторанный_бизнес, ресторан, дети, праздник, праздники, новый год, запрет, в красноярском крае, в красноярске, красноярск, здоровье
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Глава региона Александр Усс принял новые меры, которые направлены на предотвращение дальнейшего распространения COVID-19. 

Так, с завтрашнего дня, 17 декабря по 10 января 2021 года все кафе и рестораны могут работать с 07:00 до 21:00. Таким образом на два часа меньше, чем раньше.

Кроме того, в новогоднюю ночь и 1 января предприятия общественного питания будут закрыты, но заведения смогут работать в режиме доставки или обслуживать клиентов на вынос.

Также дети до 14 лет не смогут посещать рестораны быстрого питания и самообслуживания без сопровождения взрослых.

В тексте указа также имеются следующие ограничения и рекомендации:

  • все новогодние праздники не будут работать развлекательные и досуговые заведения, будут закрыты детские игровые комнаты и развлекательные центры, находящиеся в ТРЦ и в организациях общепита;
  • торговым объектам и аптечным сетям рекомендовано увеличить количество сотрудников и по возможности обеспечить круглосуточный режим работы с 17 декабря 2020 года по 15 января 2021 года;
  • будут запрещены все массовые мероприятия, посвященные Новому году в общественных местах, включая любые общественные места;
  • новогодние утренники в дошкольных учреждениях проводятся для каждой группы индивидуально, куда нельзя будет пригласить сторонних аниматоров и артистов;
  • во всех зрительных залах под запретом окажутся танцевальные зоны. На любых концертах теперь запрещено танцевать. Кроме того, норма заполняемости залов остается на прежнем уровне - 50% от вместимости.

Отметим, что с 11 января следующего года организации общепита могут вернуться к прежнему графику работы – с 7.00 до 23.00.

Здоровье / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае еще 21 человек умер от COVID-19

В Красноярском крае еще 21 человек умер от COVID-19

16 Декабря 2020 г.
Всего было выявлено еще 333 новых случая заражения
Новости Красноярска: COVID-19 диагностирован еще у 335 жителей региона

COVID-19 диагностирован еще у 335 жителей региона

15 Декабря 2020 г.
С учетом закрытых городов заболевших еще больше
Новости Красноярска: Более половины жителей края поставили прививку от гриппа

Более половины жителей края поставили прививку от гриппа

15 Декабря 2020 г.
Об этом рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора
Новости Красноярска: За последние сутки выявлено еще 334 новых случая заражения COVID-19

За последние сутки выявлено еще 334 новых случая заражения COVID-19

14 Декабря 2020 г.
Коронавирус унес жизни еще 16 человек
Новости Красноярска: В краевом центре от COVID-19 скончался доктор медицинских наук и практикующий врач

В краевом центре от COVID-19 скончался доктор медицинских наук и практикующий врач

14 Декабря 2020 г.
Федору Капсаргину было всего 57 лет
Новости Красноярска: За минувшие сутки от COVID-19 скончался еще 21 человек

За минувшие сутки от COVID-19 скончался еще 21 человек

13 Декабря 2020 г.
Как и вчера было выявлено 336 новых случаев заражения
Новости компаний
15/12
Комбинат «Волна» подвел итоги «высокого» строительного сезона-2020
15/12
Сбер и Mail.ru Group организуют бесплатное такси для врачей
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Анатолий Быков останется в СИЗО до 24 февраля 2021 года

Анатолий Быков останется в СИЗО до 24 февраля 2021 года

16 Декабря 2020 г.
Такое решение принял Железнодорожный районный суд
Новости Красноярска: План работы на три года

План работы на три года

16 Декабря 2020 г.
Депутаты Красноярского горсовета утвердили бюджет на 2021-2023 годы
Новости Красноярска: Умер один из пострадавших во вчерашнем происшествии на Парашютной

Умер один из пострадавших во вчерашнем происшествии на Парашютной

16 Декабря 2020 г.
Врачи продолжают бороться за жизнь второй пострадавшей
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru