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За минувшие сутки от COVID-19 скончался еще 21 человек

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Красноярск
22:15 13 Декабря 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярском крае за последние сутки зарегистрировано еще 336 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них в Красноярске официально заразился 81 человек, в Нижнеингашском районе 23, Богучанском районе 21, в городах Канске и Норильске 20 и 17 новых случаев соответственно.

Таким образом, всего с начала мировой пандемии коронавирусной инфекции официально зарегистрировано 40 582 случаев заболевания.

Еще 20 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. Теперь общее количество летальных исходов  составляет 1 370 случаев.

Отметим, что по данным краевого управления Роспотребнадзора суточный темп прироста незначительно снизился и теперь находится на уровне 0,8 %. Однако Красноярский край продолжает находиться на 12 месте среди всех субъектов страны по суточному приросту.

Кроме того, в настоящее время под медицинским наблюдением дома находятся 10 757 человек (в том числе 638 новых пациентов за минувшие сутки). Снято с наблюдения 835 жителей края. Также полностью выздоровели 388 пациентов, в настоящее время они выписаны из медицинских учреждений региона. Общее число излечившихся теперь составляет 33 333 человека.  

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