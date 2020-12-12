В регионе зарегистрировано 336 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией

В Красноярском крае за последние сутки зафиксировано еще 336 случаев заражения COVID-19. Из них в краевом центре официально заразились 86 человек, в Норильске 32, а в Ачинске 17 новых случаев. Всего с начала мировой пандемии COVID-19 официально зарегистрировано 40 246 случаев заболевания.

К сожалению, еще 20 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19. Таким образом, общее количество летальных исходов теперь составляет 1 349 случаев.

Отметим, что общекраевой суточный темп прироста незначительно снизился и теперь находится на уровне 0,8%. Однако Красноярский край продолжает находиться на 12 месте среди всех субъектов страны по суточному приросту.

Кроме того, в настоящее время под медицинским наблюдением дома находятся 10 954 человека (в том числе 793 новых пациентов за минувшие сутки). Снято с наблюдения 912 жителей.

Также COVID-19 регистрировался в закрытых городах. Так, в Железногорске обнаружено 94 новых случая, а в Зеленогорске – 17 новых заболевших. Напомним, эти города не входят в общекраевую статистику по коронавирусу.