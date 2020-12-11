Врачи Краевого психоневрологического диспансера сняли видео с упражнениями для борьбы со стрессом

Врачи Краевого психоневрологического диспансера записали видео с рекомендациями и упражнениями для борьбы со стрессом. В первую очередь ролики созданы для докторов, работающих с больными ковидом, но будут полезны и всем горожанам, которые испытывают стрессовые состояния в пандемию. В рекомендациях говорится о правилах использования дыхательных практик, а также приведены комплексы физических упражнений для снятия усталости, восстановления работоспособности и профилактики эмоционального выгорания.

«На сегодняшний день З0 психологов Краевого психоневрологического диспансера помогают восстановить душевное равновесие и медицинским работникам, и пациентам в красных зонах больницы скорой медицинской помощи, Краевой больницы, Межрайонной клинической больницы №20, Минусинской межрайонной больницы и других учреждений», - добавили в пресс-службе краевого Минздрава.