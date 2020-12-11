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Врач Краевой больницы Илья Житков посмертно награжден орденом Пирогова

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Красноярск
16:26 11 Декабря 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
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Врач анестезиолог-реаниматолог санавиации Краевой больницы Илья Житков посмертно награжден орденом Пирогова. Он два месяца проработал в «красной зоне», перевозя из районов в Красноярск тяжелых пациентов с коронавирусом. Награда ему присуждена посмертно указом президента России Владимира Путина за самоотверженность и высокий профессионализм в борьбе с коронавирусом.

Ранее Краевая клиническая больница присвоила имя Ильи Житкова вертолету санавиации Ми-8Т. Коллеги помнят Илью Житкова как доктора, на борту с которым никто не умирал.

Напомним, что Илья Житков скончался от пневмонии, которая стала осложнением ковида. Ему было 54 года. В краевой больнице врач проработал 30 лет.

 

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