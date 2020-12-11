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В Красноярском крае зарегистрировано 337 новых случаев заражения COVID-19

Главная Здоровье
Красноярск
15:02 11 Декабря 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярском крае за последние сутки зафиксировано еще 337 случая заражения коронавирусной инфекцией. Из них в Красноярске официально заразились 73 человека, в Норильске 35, в Богучанском районе 19, а в Канске и в Уярском районе по 17 новых случаев. Всего с начала мировой пандемии официально зарегистрировано 39 910 случаев заболевания.

Еще 16 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19. Таким образом, общее количество летальных исходов теперь составляет 1 329 случаев.

Под медицинским наблюдением продолжают находиться 11 073 человек, в том числе 861 человек был взят под контроль врачей за последние сутки.

За минувшие сутки полностью выздоровели 390 человек (всего 32 559 пациента), они выписаны из медицинских учреждений региона.

Суточный темп прироста остается на уровне 0,9%.

Всего в России за минувшие сутки зафиксировано 28 585 новых случаев COVID-19. Еще 613 человек скончались, а выписан из больниц 26 171 человек.

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