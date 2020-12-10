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В Красноярск доставили тысячу доз вакцины от COVID-19

Главная Здоровье
Красноярск
11:00 10 Декабря 2020
вакцинация, эпидемия, в красноярском крае, медицина
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Партия вакцины от коронавирусной инфекции в объеме тысячи доз поступили на склад «Губернских аптек» в Красноярске. Оттуда препарат развезут по больницам города и Красноярского края – препарат поступит в 11 медицинских учреждений. Во всех больницах и поликлиниках установлено специальное холодильное оборудование для хранения вакцины.

«Вся вакцина изначально поступила на склад «Губернских аптек». Там установлено специальное оборудование, морозильные камеры с оптимальным температурным режимом для хранения лекарства. Вакцина должна находиться в холодильнике при температуре –18°С и ниже. Все машины, в которых перевозят лекарства со склада в больницы, также оснащены специальным оборудованием, чтобы не нарушить «холодовую цепь», - отметили в пресс-службе краевого министерства здравоохранения.

В первую очередь прививать будут медицинский персонал. Массовую вакцинацию населения в Красноярском крае планирует начать в первом квартале 2021 года. Напомним, что в октябре в Красноярск поступила первая партия вакцины – 42 дозы. Тогда прививку ставили медики-добровольцы. У всех вакцинация прошла успешно.

Отметим, что на федеральном уровне подчеркивалось особо, что первыми будут прививаться медики, работающие в так называемых «красных зонах».

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