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В Красноярске 14 троллейбусов оборудуют бактерицидными рециркуляторами

Главная Здоровье
Красноярск
15:24 9 Декабря 2020
эпидемия, безопасность, транспорт, маршруты, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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В троллейбусах Красноярска устанавливают бактерицидные рециркуляторы местного производства. Это устройства, который обеззараживают воздух и делают поездки в общественном транспорте безопасными в условиях пандемии.

В планах оборудовать рециркуляторами 14 троллейбусов, сообщил заместитель руководителя департамента транспорта Виталий Чеусов.

«Транспортные предприятия делают все возможное для обеспечения безопасности своих пассажиров в пандемию. Мы начали устанавливать первые рециркуляторы местного производителя на троллейбусы, уже на следующей неделе они будут работать на маршрутах в тестовом режиме. Также ждем поставку еще 14 рециркуляторов из научно-исследовательского института г. Саранска, чтобы сравнить в использовании и выбрать лучшего изготовителя», - рассказал Чеусов.

Помимо технических устройств для сдерживания распространения вирусов, в общественном транспорте Красноярска усилен контроль за состоянием здоровья сотрудников. Экипажи работают в масках и перчатках с использованием дезинфицирующих антибактериальных средств. Ежедневно в салонах автобусов и троллейбусов проводят санитарную обработку. Дезинфекция проводится специальными бригадами на конечных остановках.
 

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