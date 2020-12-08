В Красноярском крае зарегистрировали еще 337 новых случаев заболевания коронавирусом

В Красноярском крае (без учета Железногорска и Зеленогорска) за последние сутки зарегистрировано еще 337 случаев заражения COVID-19. Из них в краевом центре официально заразились 75 человек, в Норильске 34, в Ужурском районе 21, в Ачинске и Шарыпово по 19 новых случаев соответственно. Всего с начала мировой пандемии официально зафиксировано 38 897 случаев заболевания.

Еще 25 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. Таким образом, общее количество летальных исходов теперь составляет 1 279 случаев.

Под медицинским наблюдением продолжают находиться 11 098 человек, в том числе 843 человека было взято под контроль медиков за последние сутки, а 831 человек был снят.

За последние сутки полностью выздоровели 343 человека (всего 31 405 пациентов), они выписаны из медицинских учреждений региона.

Суточный темп прироста в регионе по-прежнему остается на уровне 0,9%, в Красноярске – 0,5%.

В ЗАТО Железногорск и Зеленогорск 163 (новый антирекорд) и 30 новых случаев соответственно. Напомним, закрытые города не входят в общерегиональную статистику и сообщают данные напрямую в федеральный центр. Таким образом, там всего было зарегистрировано 4 503 в Железногорске и 2 900 новых случаев в Зеленогорске.