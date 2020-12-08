В Железногорске зарегистрирован новый антирекорд по суточному приросту COVID-19

В ЗАТО Железногорск на 08:00 8 декабря зарегистрировано 163 новых случая заражения COVID-19. Об этом сообщили в администрации закрытого города.

Отметим, это новый антирекорд. Однако, за последние сутки выздоровели 217 человек. На лечении продолжают находиться 989 человек, под наблюдение врачей на домашнее лечение отправлены 179 железногорцев, 113 жителей города его завершили.

Таким образом, в закрытом городе зафиксировано 4 503 лабораторно подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 3 514 человек выздоровели. За весь период с начала пандемии на домашний карантин были направлены 10 640 горожан, 10 186 - его уже завершили.